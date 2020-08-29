لبنان | قائد القطاع الغربي في الـ”يونيفيل” يزور مطرانية صور

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اليونيفيل
زار قائد القطاع الغربي في الـ “يونيفيل” الجنرال الإيطالي أندريا دي ستازيو، مقر المطرانية المارونية في صور حيث كان في استقباله رئيس أساقفة صور وبنت جبيل وتوابعهما للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج، في إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين ال “يونيفيل” والمرجعيات الدينية والسلطات المحلية وتعزيز التعاون بينهما.
وشكر الحاج لإيطاليا “دعمها المستمر للبنان الذي اعتبره البابا يوحنا بولس الثاني بلد الرسالة وقدوة للانسانية، إذ يشكل نقطة ارتكاز ومحط أنظار العالم”. وشدد على أهمية دور الكتيبة الإيطالية، مستذكرا علاقة الإيطاليين بلبنان على مر العصور وخصوصا في الحقبة الرومانية.
ونوه دي ستازيو باللقاء، شاكرا للحاج “الاستقبال الحار والدعم المتواصل لجنود حفظ السلام الإيطاليين”، مشددا على “أهمية التواصل بين جنود حفظ السلام والمرجعيات الدينية والمحلية والسكان المحليين، وهنا يكمن سر نجاح مهمتنا”.
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