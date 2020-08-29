لبنان | فحوصات خاطئة في قب الياس ووزارة الصحة توضح

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن وحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة التقرير التالي حول فحوصات أجريت في بلدة قب الياس:

أولا: تم جمع عينات الوزارة بتاريخ 24 آب، ومعظمها تعود لمخالطين مع حالات إيجابية مشخصة سابقا. وتم فحصها في مختبرات مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الذي يعتمد منهجية منظمة الصحة العالمية في الفحص.

ثانيا: الفحص المعتمد هو sars2 gene bgi وهو معروف أنه specific Covid-19 الدقيق.

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ثالثا: أظهرت النتائج معدل ct تراوح بين 27 إلى 40. وكان معظمها فوق 35 أي قد تكون العدوى قديمة، أو تحتاج إلى إعادة بعد 48 ساعة لتشخيص الحالة المرضية.

رابعا: في حال أجرى المصابون فحصا آخر بعد عدة ايام، قد تظهر نتائج سلبية بسبب الفاصل الزمني بين العينتين خصوصا لأولئك الذين أصبحوا في طور الشفاء.

تتمنى وزارة الصحة العامة على المواطنين التعاطي في مثل هذه الحالات (إيجابي خفيف) على أساس أن النتيجة إيجابية حتى إثبات العكس، متخذين كافة إجراءات الوقاية والحماية كمنهجية إحترازية” .