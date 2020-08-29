لبنان | قرار لوزير الاقتصاد بتعليق تداول صنفين من “الألبان” لعدم مطابقة المواصفات

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وزارة الاقتصاد
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه قرارا علق فيه تداول صنفين من اللبن لعدم مطابقتهما المواصفات سواء من الناحية الجرثومية أو من ناحية لتخطيها نسبة الخمائر والأعفان المسموح بها.
وهذه الأصناف هي “الدلبة” من انتاج شركة الدلبة للألبان والأجبان الكائنة في عكار، ولبن Rohban Dairies من انتاج شركة البان وأجبان الرهبان ش.م.م الكائنة في كفردلاقوس – زغرتا.
وطلب الوزير نعمه من “الشركات الواردة أسماؤها، سحب منتجاتها المذكورة من الأسواق اللبنانية خلال فترة ثلاثة أيام وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وابلاغ وزارة الإقتصاد والتجارة بها تمهيدا لتلفها”.
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