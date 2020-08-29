لبنان | بتمويل بريطاني.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن إنشاء 10 مراكز عزل للمصابين بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه لإنشاء 10 مراكز حجر صحي في مناطق مختلفة من لبنان بتمويل من الحكومة البريطانية.

ويشمل هذا الدعم تأهيل المراكز وتجهيزها بالمعدات الضرورية والمساعدة في تشغيلها عبر شراكة مع الصليب الأحمر اللبناني بهدف الحد من انتشار الفيروس مما يخفف الضغط على المستشفيات.

ولفت البيان الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الدعم يتضمن إطار الشراكة مع الصليب الأحمر اللبناني تأمين معدات احتياطية وتأمين طاقة كهربائية غير منقطعة وطعام ومواد تنظيف وخدمات مختلفة، بالإضافة إلى جلسات تدريبية حول الحماية والأمان لفريق العمل.

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وتتمحور استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوباء حول ثلاثة أهداف وهي مساعدة لبنان على الاستعداد وحماية الأفراد من الوباء وتبعاته، والاستجابة أثناء تفشيه، والتعافي من آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار نائب الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح، خلال زيارته مركز الحجر الصحي في بلدة معاد المخصص لمصابي كورونا، في جبل لبنان، إلى أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع شركاء محليين ودوليين ومن ضمنهم وكالات الأمم المتحدة الشقيقة لضمان استجابة منسقة لكورونا في لبنان.

وتمكّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الصليب الأحمر اللبناني ووحدة إدارة الكوارث ومنظّمة الصحة العالميّة واليونيسف والمؤسّسات المحليّة والوطنيّة وغيرها من المنظمات والوكالات المعنيّة من تفعيل الموارد عبر نهجٍ شاملٍ ومتكاملٍ لإدارة أزمة كورونا في إطار الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا.

وتشمل الاستجابة إنتاج ونشر حملات توعية حول سبل الوقاية ومكافحة الأخبار الكاذبة والوصمات، بالإضافة إلى وضع دليل لإعداد وإدارة مراكز الحجر الصحي، وتأمين معدات الحماية الشخصية وإنتاج مواد تدريبية للجهات الفاعلة المحلية لضمان الجهوزية على المستويين الوطني والمحلي.