لبنان | 4 كمامات لكل عائلة.. توزيع 24 ألف كمامة في باب التبانة في طرابلس

توزيع 24 ألف كمامة في باب التبانة
في اجتماع استثنائي لفاعليات ومشايخ ومخاتير منطقة باب التبانة في قاعة الشهيد خليل عكاوي “حربا”، ناقش المجتمعون مسألة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الاهالي في التبانة وبقية المناطق في طرابلس.
وبعد التداول والاستماع لاراء أهل الاختصاص ومداخلاتهم، أكد المجتمعون “ضرورة التقيد بارشادات وزارة الصحة في هذا الشان، من ارتداء الكمامة ومنع التجمعات وضرورة التباعد الآمن بين الموطنين، للحد من انتشاره”.
وخلصوا الى “ضرورة تأمين 24 ألف كمامة بالمواصفات والشروط الصحية لتوزيعها على بيوت باب التبانة البالغة حوالى 5600 وحدة سكنية بمعدل 4 كمامات لكل عائلة، وبناء عليه بادرت إحدى الشركات الى تأمين 24 ألف كمامة ضمن المواصفات الصحية المطلوبة، ويتم الان توزيعها من قبل شباب المنطقة”.
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