لبنان | بعد حادثة “ينطا”… بيان للجيش اللبناني حول ما حصل مع فوج التدخل البري

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عناصر من الجيش اللبناني - أرشيفية
بعد الحادث الذي تعرضت له دورية تابعة لوج الحدود البرية في الجيش اللبناني في خراج بلدة ينطا – راشيا، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“ليل 28- 29 آب الجاري، وأثناء قيام دورية تابعة لفوج الحدود البرية الثالث بملاحقة شخصين كانا يحاولان التسلل خلسة وبطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية عبر طريق ترابي يستعمل للتهريب في منطقة مرج التوت في خراج بلدة ينطا قضاء راشيا على الحدود اللبنانية السورية، أقدم أحدهما على إلقاء قنبلة يدويّة على الدورية المذكورة ما ادّى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المنطقة.
وقد تمكّنت الدورية من توقيف أحدهما وهو سوري الجنسية وضبطت بحوزته أربعة صناديق ذخيرة تحتوي على 2800 طلقة عيار 7،62 ملم.
تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما عمليات البحث عن الشخص الآخر جارية في المنطقة المذكورة.”
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