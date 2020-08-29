لبنان | عداد كورونا يرتفع في البترون والمنية وبلدات أخرى

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

عداد كورونا يرتفع في عدة بلدات لبنانية

أعلنت خلية الازمة في بلدية البترون في بيان أنه, “بعد الاشتباه بإصابة أحد أبناء المدينة بفيروس كورونا تم إجراء الفحوص اللازمة التي أثبتت إيجابية الحالة, وعلى أثر ذلك اتخذت اللجنة الطبية في البلدية الأجراءات اللازمة، وتم حجر المصاب وأفراد عائلته الذين خضعوا جميعا مع مخالطيهم للفحوص, وبعد صدور النتائج تبين أن هناك 6 حالات إيجابية”.

وأضاف البيان, “نظرا لظهور هذه الاصابات يطلب من الأهالي التقيد بإجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل الا عند الضرورة القصوى وارتداء الكمامات، على أن نطلعكم على كل التطورات في بيانات لاحقة”.

وأكدت البلدية, “تكثيف أعداد الفحوص لأحتواء الوباء”، ودعت “كل من يرغب بإجراء الفحص على نفقة البلدية، الاتصال على الرقم 71817048”.

كما اعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا عن تسجيل 8 حالات إيجابية جديدة، وفي كوسبا سجلت إصابة جديدة.

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بدورها خلية الأزمة في القبيات أعلنت عن فحوصات PCR لمخالطين غداً.

أما في المنية فقد أوضحت خلية الأزمة في بلدية المنية في بيانها الدوري، أن “نتائج فحوصات الـpcr الخاصة بفيروس كورونا التي صدرت خلال الساعات الــ 24 الماضية أظهرت وجود اصابتين جدد العدد التراكمي الى ٢١ حالة حتى اليوم.

وذكرت البلدية عبر خلية الازمة باتخاذ الاجراءات الوقائية الضرورية كاشفة عن اجراء فحوصات جديدة في مستشفى المنية الحكومي لمخالطي المصابين.

وقام جهاز اسعاف جمعية سبل السلام وبالتعاون مع البلدية بمتابعة تعقيم منازل المصابين.