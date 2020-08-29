لبنان | قيومجيان: صوت البطريرك الراعي هو صوت الناس المتألمين وصوت بيروت المفجوعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - منذ 5 دقائق

أكد الوزير السابق ريشار قيومجيان أننا نمر في أزمة تاريخية كشعب ومجتمع ووطن، مشيرا إلى أن صوت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هو صوت الناس المتألمين والمقهورين وصوت بيروت المفجوعة وهو يعبر عن آلامهم ووجدانهم والمستقبل الذي يحلمون به.

وقال قيومجيان خلال إزاحة الستارة عن لوحة للبطريرك الراعي في مقر جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في “القوات اللبنانية” في الضبيه: “نأمل مع البطريرك الراعي ان نتوصل الى دولة سيدة وحرة وحديثة، دولة خالية من السلاح غير الشرعي وغير منحازة لأي محور. نحن نريد أن يكون لبنان سويسرا الشرق ولا نخجل بذلك.”

وأكد أنّ القوات تقف إلى جانب البطريرك في هذا المشوار الصعب، لافتاً إلى أن مبدأ الحياد هو من أجل التوصل الى حلول للازمات التي يتخبط بها لبنان.