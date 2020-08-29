لبنان | توقعات الطقس: الحرارة ستبلغ الـ”40″ في بعض المناطق في اليومين القادمين

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درجات الحرارة
يشهد طقس لبنان كتل هوائية حارة تتمركز فوق شبه الجزيرة العربية تؤدي الى طقس حار بدءاً من اليوم وتشتد غدا الاحد والاثنين مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة تلامس ٤٠ درجة بقاعاً و ٣٦ ساحلاً .
طقس اليوم السبت على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٤ درجة، بقاعا بين ٢٠ و ٣٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٣٢ درجة
٢- الأجواء مشمسة
٣- الرياح شمالية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الاحد : صيفي حار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٧ و ٣٦ درجة فيما بقاعا بين ٢٠ و ٤٠ درجة اما على ال ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٣ درجة فيما الأجواء مشمسة والرياح شمالية.
الاثنين : صيفي حار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٧ و ٣٦ درجة فيما بقاعا بين ٢٠ و ٤٠ درجة اما على ال ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٣ درجة فيما الأجواء مشمسة والرياح شمالية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.