لبنان | إليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 8:35 صباحًا سعر صرف الدولار مقابل الليرة أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 29 و30/8/2020، حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى. فيما تراوح سعر الصرف في السوق السوداء ما بين 7600 و 7700 ليرة

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