لبنان | هل أصيب فريق عمل وزير الصحة بفيروس كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ 20 ثانية

نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن أن “يكون أي من مستشاري الوزير أو مدراء الأقسام والمصالح والموظفين الذين يترددون يوميا على مكتب معاليه، مصابا بـCovid-19 كما أورد عدد من وسائل التواصل الاجتماعي”.

ولفت البيان الصادر إلى أن “أعضاء فريق العمل يخضعون دوريا للفحوص اللازمة وملتزمون بالإجراءات الوقائية الضرورية، ولم تسجل إصابات لدى هذا الفريق حتى تاريخه”.

وختم: “في كل الأحوال، ليست الإصابة بالفيروس عيبا وإذا ما سجلت نتائج إيجابية سيتم الإلتزام بالإجراءات والتوصيات المعتمدة من وزارة الصحة العامة”.