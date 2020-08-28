لبنان | مسيّرة اسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ 5 دقائق مسيرة اسرائيلية صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: “خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 28 /8 /2020 الساعة 10.25، الأجواء اللبنانية مقابل بلدة راميا، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 10.35 باتجاه الداخل المحتل. تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

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