لبنان | ماكرون يحذّر من حرب أهلية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ 19 دقيقة

قبيل عودته إلى بيروت الأسبوع المقبل في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حرب أهلية في لبنان.

واعلن ماكرون “إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية” وسيؤدي ذلك إلى “تقويض الهوية اللبنانية”، في البلد الذي شهد انفجاراً مدمراً مطلع آب في مرفأ بيروت أودى بحياة 181 شخصاً.

وأشار ماكرون من باريس إلى “القيود التي يفرضها النظام الطائفي” التي “إذا ما أضيفت – لكي نتحدث بتحفظ – إلى المصالح ذات الصلة”، أدت “إلى وضع يكاد لا يوجد فيه أي تجديد (سياسي) وحيث يكاد يكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات”.

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وعلى نهج “المطالبة دون التدخل”، أشار إلى الإصلاحات التي يتعين تنفيذها: “تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة” والنظام المصرفي”.

وحذّر من أنه “إذا لم نفعل ذلك فإن الاقتصاد اللبناني سينهار” و”الضحية الوحيدة ستكون اللبنانيين لذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى”.

غير أن لبنان، كما قال ماكرون، “ربما يكون أحد آخر التجسيدات القائمة لما نؤمن به في هذه المنطقة: أي التعايش بين الأديان الذي يتجلى بأكثر مظاهره سلمية (…)، ونموذج التعددية الذي يقوم على التعليم والثقافة والقدرة على التجارة بسلام”.