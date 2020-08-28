لبنان | الراعي عرض مع قائد الدرك الأوضاع الأمنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 49 دقيقة الراعي عرض مع قائد الدرك الأوضاع الأمنية استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، في الديمان، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي وعرض معه الأوضاع الأمنية والتصدي للتفلت الأمني الذي يحصل في بعض المناطق.

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