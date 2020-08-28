لبنان | تمديد مهلة قبول الطلبات لدورة الامتحانات الاستثنائية للثانوية العامة والشهادة المتوسطة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 34 دقيقة وزارة التربية والتعليم العالي اعلنت وزارة التربية تمديد مهلة قبول الطلبات لدورة الامتحانات الاستثنائية للثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادة المتوسطة يومي 2/9/2020 و 3/9/2020 كمهلة نهائية، على أن يتم تقديم الطلبات في المناطق التربوية. مذكرة ادارية

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