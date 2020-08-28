لبنان | بهاء الحريري لـ” The Globe and Mail”: نعمل لإيجاد رئيس حكومة قادر على مواجهة التحديات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف الشيخ بهاء الحريري انّه يعمل مع البطريرك بشارة الراعي، وكذلك قادة المجتمع المدني اللبناني، لمحاولة إيجاد رئيس وزراء ومجلس وزراء يمكن أن يتعاملوا مع التحدي المزدوج لإنهاء الفساد في لبنان ونزع سلاح حزب الله.

وقال الحريري في حديث لـ” The Globe and Mail”: “لقد قادنا حزب الله وأمراء الحرب وكل من دعمهم على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية إلى الهاوية.

وتابع: “الخريطة السياسية تغيرت جذريا في لبنان بعد انفجار المرفأ الذي يلقي الكثير من اللبنانيين باللوم فيه على ثقافة الفساد التي سمحت بتواجد كمية من نترات الأمونيوم من دون رقابة في مستودع لمدة ست سنوات، بالاضافة الى حكم الإدانة الصادر عن المحكمة الخاصة في لاهاي في قضية استشهاد والدي”.

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ولفت الحريري الى انّ “غالبية المجتمع المسيحي ضد حزب الله، والمجتمع السني ضده، وكذلك المجتمع المدني وجميع المعتدلين من جميع الأديان الأخرى ضده ايضا. لذلك، لم نعد أقلية، بل نحن الأغلبية اليوم”. مضيفا انّ “كل من عمل مع حزب الله على مدى 15 عامًا منذ استشهاد والدي يجب أن يكونوا خارج السلطة “كلن يعني كلن”.

وقال الحريري: “رئاسة الحكومة يجب ألا تذهب إلى تكنوقراطي مجهول ويفتقر إلى الجاذبية الشعبية، وأنا أعتزم القيادة في خدمة بلدي بطريقة أو بأخرى”.

وتمنى بهاء الحريري التوفيق لماكرون في مساعيه لتشجيع الإصلاحات في لبنان، لكنّه شدّد على وجوب أن يحل اللبنانيون أنفسهم مشاكل لبنان. وقال: “إن رؤية والدي كانت الفصل بين الدين والسياسة بحيث تأتي الأولوية للكفاءة والجدارة وليس المصالح الطائفية”.

ولكن فيما يتعلق بالسؤال الرئيسي حول كيفية إقناع حزب الله بنزع سلاحه وتخفيف قبضته على السياسة اللبنانية، قال الحريري: “هذا ليس قرار حزب الله، هم لا يتخذون القرارات بل طهران هي التي تتخذها. ولكن في نهاية المطاف نحن شعب لبنان واكتفينا من هذا الوضع”.