لبنان | جدول اعمال شينكر خلال زيارته لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة شينكر أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنه بتاريخ 2 أيلول، سيسافر مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر إلى بيروت حيث سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني، وسيناقش الجهود المتعلقة بالمساعدات الأميركية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، وسيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد.

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