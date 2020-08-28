لبنان | فيديو وصورة: العنبر رقم 12.. لغز حاوية ظهرت إلى جانب نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 6:33 مساءً

تفاجأ المشاهدين يوم الأربعاء على شاشة الـ MTV بظهور الصورة الأولى لنترات الأمونيوم المخزنة في العنبر 12 في مرفأ بيروت والتي تسببت بانفجار 4 آب الذي دمر نصف العاصمة بيروت وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف وتشريد عشرات الآلاف .

واللافت أن الصورة قد أظهرت نترات الأمونيوم وإلى جانبها CONTAINER مجهول ومقفل الأمر الذي زاد الشكوك حول محتوياته. وتجدر الإشارة أن لا أحد يعلم ما هي محتويات الحاوية سوى السلطات في مرفأ بيروت.

وعُرضت الصورة في برنامج “سلطة الشعب” الذي يقدمه الإعلامي نخلة عضيمي ، وأظهرت الصورة نيرتات الأمونيوم في العنبر 12 والتي بلغ وزنها 2750 طن، وإلى جانبها ألواح خشبية وصناديق من الكرتون. والتي من المرجح أن تكون المفرقعات النارية التي اشتعلت أولا وظهرت في الفيديوهات الاولى في الانفجار الأول حيث كانت الشرارة للانفجار الثاني والذي كان مدمرا بكل ما تعني الكلمة من معنى.

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وبينما لا يزال السبب الحقيقي الذي أدى إلى انفجار العنبر غير واضح حاليا، أثارت هذه الصورة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشارها لمعرفة حيثيات الصورة وتفاصيل المحتويات الموجودة إلى جانب نيترات الأمونيوم.

واحتوى العنبر على الحاوية التي تظهر إلى اليسار في الصورة التي أظهرت العنبر يسع المزيد أيضا، نظرا لكبر مساحته وهذا ما أكد عليه المعنيين. وفي سياق الحلقة طالب ضيف البرنامج الذي أظهر الصورة أن تفصح دائرة الجمارك في المرفأ عن محتويات تلك الحاوية، عبر جردة لا بد أن تكون لديها، لافتا إلى أن المعلومات إلى هذه اللحظة أكدت وجود النترات بالإضافة إلى المفرقعات لكن لم يعرف ماذا تحتوي هذه الحاوية التي تشكل “قطبة مخفية” حتى اللحظة.

وتداولت مختلف المواقع الالكترونية أمس صورة للعنبر من الداخل، من دون ذكر مصدرها، حيث أظهرت الصورة أكياس الأمونيوم موضبة فوق بعضها البعض وإلى جانبها يسارا ألواح خشبية، وظهرت الحاوية ” اللغز” باللون الأحمر إلى جانبها أيضا