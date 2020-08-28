لبنان | بلاغ من إدارة الجمارك حول تطويع خفراء متمرنين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت إدارة الجمارك بلاغ بشأن تطويع خفراء متمرنين، جاء فيه: “عملا بالمرسوم 1802، تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية) وبالتعميم الصادر عن مديرية الجمارك العامة رقم 45، تاريخ 29 حزيران 1963 وتعديلاته (نظام المباراة لوظيفة خفير متمرن، خفير بحري متمرن، وخفير فني متمرن في الضابطة الجمركية)، وبناء على قرارات جانب المجلس الاعلى للجمارك رقم 61 و 62 و 63، الصادرة بتاريخ 24/8/2020 (البت بتعيين خفراء متمرنين، خفراء بحريين متمرنين، وخفراء فنيين سائقين متمرنين لصالح الضابطة الجمركية)، تدعو ادارة الجمارك المرشحين الفائزين بالمباراة الخطية، والمدرجة أسماؤهم في الجداول المرفقة بهذا البلاغ، إلى التقدم من الشعبة الإدارية في مبنى الجمارك في مرفأ بيروت – مركز التدريب الجمركي، خلال الدوام الرسمي، بغية تعبئة إضبارات التعيين وتوقيع طلبات التطوع، مصطحبين معهم المستندات التالية:

إخراج قيد إفرادي حديث.

لائحة بمراحل الخدمات العسكرية والتقديرات المسلكية للمرشحين الفائزين من العسكريين أو العسكريين السابقين.

صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي عن الشهادة العلمية أو المهنية.

وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ، تحت طائلة عدم تطويعهم، على أن يتم استدعاؤهم لاحقا وعلى دفعتين للالتحاق بدورة تنشئة عسكرية ومسلكية.

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علما أنه سيتم تعيين بديل عن كل متخلف، لأي سبب كان.

ملحوظة: يدعى الفائزون الواردة اسماؤهم في هذه الجداول، والذين سبق لهم أن ملؤوا اضبارات التعيين، الى التوجه مجددا الى المركز المذكور، ضمن المهلة المحددة، بغية التأكد من وضعهم وجهوزيتهم، دون ان يصطحبوا معهم سوى ورقة الايصال المدون عليها رقم اضبارتهم التسلسلي، وذلك تحت طائلة اعتبارهم متخلفين.

للاطلاع على الجداول المذكورة اعلاه، زيارة احد الموقعين الالكترونيين التاليين:

http://www.customs.gov.lb

https://www.lebanesecustoms.gov.lb”.