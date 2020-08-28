لبنان | كوبيتش عن أحداث خلدة: آخر ما يحتاجه لبنان هو فتنة طائفية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين يان كوبيتش غرّد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عبر حسابه على تويتر قائلا: “ينتابني قلق بالغ إزاء الأحداث في منطقة خلدة. آخر ما يحتاجه لبنان المعذب هو فتنة طائفية… فتنة تمثل طريقا مؤكدا لكارثة.”

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