لبنان | عشائر العرب في لبنان: من استشهد حسن غصن وليس حسن نتنياهو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 3:20 مساءً

اعلنت عشائر العرب في لبنان اليوم، تعقيباً على الاشتباكات التي وقعت في منطقة خلدة مساء، والتي اسفرت عن سقوط قتيلين وثمانية جرحى انه جرت “محاولة سابقا لتعليق صورة قاتل الشهيد رفيق الحريري وبدورنا لن نرضى بأن تعلّق صورة قاتل الشهيد في منطقتنا” واضافوا ” دماء أولادنا لا يمكن المساومة عليها وحصلت اتصالات مع سياسيين ونحن نقبل بالتهدئة شرط عدم عودة المدعو علي شبلي الى خلدة”.

وتابعوا “نحترم المؤسسة العسكرية، لكن نريد جواب عن الفيديو الذي انتشر من شخص يقول لاخر شتم الشيخ عمر، قائلاً خلصنا اول اكشن وسننتقل الى الاكشن الاخر، من هو الحاج جواد الذي ذكره، ومن هم المخابرات فيما ان كانوا كذلك، وان كان هناك فتنة بيننا وبين الجيش فبرسم قائد الجيش”.

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مشددا على ان “من استشهد حسن زاهر غصن، وليس حسن نتنياهو، سيدنا محمد قال هدم الكعبة سبع مرات اهون عندي من استباحة دماء مسلم.”

الثلاثية الذهبية للعشائر العربية في خلدة كما قالوا هي “الجيش والوطن وحفظ كرامتنا، ثانيا كان الاعتداء من قبل علي عصام شبلي ومعه افراد معرف عنهم من حزب الله، لذلك تطلب العشائر من حزب الله رفع الغطاء الرسمي عنه، ثالثاً تفويض القضاء اللبناني لقيادة الجيش والشرطة القضائية استلام الملف، رابعاً تحميل حزب الله المسؤولية بحال عدم تسليمه شبلي، خامساً ثقافتنا الوطنية تتناغم مع العيش المشترك والسلم والاهلي، ونحن تحت سيادة القانون لكن نتيح مبادرة لقيادة الجيش، ونحن نعي تماما الالتفاف على الحقائق”، وختموا “هوية خلدة غير الله ما يغيرها”.

وطالب شبان العرب وسط تكبيرات “اعلان التوبة من التعاطي مع حزب الله”.