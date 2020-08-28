لبنان | السفير البريطاني: على الساسة اللبنانيين أن يحرزوا تقدما في الإصلاحات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت سفارة المملكة المتحدة في بيروت، في بيان، انه “كجزء من استجابة المملكة المتحدة المستمرة لـجائحة كورونا والانفجار المدمر في ميناء بيروت في 4 آب، زار السفير البريطاني مركز العزل في بلدة معاد في قضاء جبيل ومستشفى بوار الحكومي.

و استقبل الدكتور أندريه قزيلي السفير رامبلينغ وقام معه بجولة افتراضية في المستشفى عبر الكاميرات وتفقد معدات الحماية الشخصية التي سلمتها المملكة المتحدة من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم العاملين الصحيين.

وتم شحن أكثر من 238,000 من معدات الحماية الشخصية إلى لبنان الأسبوع الماضي لمساعدة المستشفيات في جميع أنحاء البلاد على التعامل مع تفشي فيروس كورونا.

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كما أن فرقا من الأطباء الخبراء من المملكة المتحدة، متخصصون في الرعاية المركزة ومكافحة العدوى والمياه والصرف الصحي، موجودة في لبنان.

وفي نهاية زيارته قال السفير رامبلينغ: “اليوم زرت مشروعين ممولين من المملكة المتحدة في بلدة معاد الصغيرة في قضاء جبيل، وشاهدت دعم المملكة المتحدة في انشاء مركز عزل محلي لمعالجة تفشي فيروس كورونا في لبنان، الذي أصبح أكثر صعوبة في أعقاب انفجار ميناء بيروت المدمر.

وأشار:” زرت مستشفى بوار الحكومي – وهو واحد من 8 مستشفيات حكومية – تلقت معدات وقائية شخصية حيوية من المملكة المتحدة من خلال منظمة الصحة العالمية. تم شحن أكثر من 238,000 من معدات الحماية الشخصية إلى لبنان الأسبوع الماضي لمساعدة المستشفيات المجهدة في جميع أنحاء لبنان في التعامل مع فيروس كورونا.”

وأضاف: “على الساسة اللبنانيين أن يحرزوا تقدما في الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كجزء من ذلك، هناك حاجة ملحة إلى تشكيل حكومة جديدة ذات صدقية وفاعلية في أقرب وقت ممكن للمضي قدما، الى جانب أهمية بقاء لبنان والسياسيين اللبنانيين ملتزمين بسياسة النأي بالنفس.

وكما قلت مرارا من قبل، تقف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني ومن هم أكثر ضعفا، وستستمر في ذلك خلال الأوقات الأكثر شدةً. كلنا معكم!”.