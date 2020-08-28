لبنان | وزير خارجية كندا يتفقد الصليب الأحمر: شريك موثوق به لإيصال المساعدات إلى مستحقيها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 2:28 مساءً

أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا – فيليب شامباين، أن “حكومة بلاده لديها نيات صادقة بتقديم المساعدة المستدامة وبأن الصليب الأحمر اللبناني شريك موثوق به في وصول المساعدات إلى مستحقيها، بالاعتماد على المعلومات التي لديه والتي تحظى بالمصداقية”.

واصل وزير الخارجية الكندي، زيارته لبيروت وتفقد في اليوم الثاني على التوالي، ترافقه السفيرة الكندية المعينة حديثا شانتال شاستيناي مع وفد رفيع من وزارة الخارجية الكندية ومن السفارة الكندية في لبنان، المقر الرئيسي للصليب الأحمر اللبناني في شارع سبيرز،حيث كان في استقبالهم رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي والأمين العام جورج كتانة. وعقد اجتماع شارك فيه عدد من المسؤولين من الجمعية وممثلون عن الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر الكندي.

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وأعلن الصليب الأحمر في بيان، أن الزيارة هدفت إلى “الوقوف إلى جانب الصليب الأحمر اللبناني وتقدير جهوده وتكريس التعاون مع الصليب الأحمر الكندي من أجل تضافر الإمكانيات لمساعدة المتضررين من الإنفجار الذي حصل في بيروت”.

وقدم كتانة عرضا لجهوزية الصليب الأحمر اللبناني المستمرة والأعمال والخدمات التي تم تقديمها منذ اللحظة الأولى للإنفجار من إسعاف ونقل دم. كذلك، قدم للوفد معلومات حول ما يقوم به الصليب الأحمر اللبناني حاليا في المنطقة المتضررة من استمرار لأعمال الإسعاف ونقل الدم وتقديم المساعدات الأساسية من سلات غذائية ونظافة وتحديد أماكن للإيواء ورعاية صحية أولية ومعاينات طبية وتوزيع أدوية ودعم نفسي من خلال الفرق المتواجدة في الموقع، إضافة إلى لم شمل العائلات. وتناول في العرض أيضا المساعدات التي تصل إلى الجمعية وكيفية توزيعها وفق المسح الإحصائي الذي تم إجراؤه من قبل فرق الصليب الأحمر اللبناني. وعرض التحديات وكيفية العمل على تذليلها من أجل إستمرار تقديم الدعم للمتضررين وممن هم بحاجة على الأراضي اللبنانية من أجل صون كرامتهم.

ونوه الوزير شامباين بـ”الدور الإنساني الرائد الذي يقوم به الصليب الأحمر اللبناني”، مثنيا على “الجهود المتميزة للأعمال والخدمات التي ظهرت جليا في عمليات الإنقاذ والإغاثة وغيرها من الخدمات”. وأشار إلى أن “حكومة كندا لديها نيات صادقة بتقديم المساعدة المستدامة وبأن الصليب الأحمر اللبناني شريك موثوق به في وصول المساعدات إلى مستحقيها، بالاعتماد على المعلومات التي لديه والتي تحظى بالمصداقية”.