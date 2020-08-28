لبنان | شدياق خلال إطلاق عريضة للمطالبة بتحقيق دولي: من المجرم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

شكرت الوزيرة السابقة مي شدياق ثقته بجمعية Ground0 وبالعمل الشفاف.

وقالت شدياق خلال إطلاق عريضة للمطالبة بتحقيق دولي حول انفجار المرفأ: “أشكر كل من وضع ثقته بنا وبعملنا الشفاف وتبرع لـGround-0 الذي بفضله بدأنا بترميم العديد من المنازل”.

وأضافت: “في 4 آب وقعت الجريمة في بيروت ومنذ ذاك اليوم نسأل من المجرم؟”.

وأوضحت أننا “عملنا منذ اللحظات الأولى على تأمين مراكز إيواء وتأمين رعاية طبية ورفع الركام وتوزيع مواد غذائية وتأمين دعم نفسي واجتماعي بواسطة اختصاصيين وبدأنا بأعمال مسح للأبنية المتضررة”.

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وأكدت أننا لم نشهد أي تطور جدي علماً انه كان من المفترض ان نحصل على بعض الإجابات بعد أسبوع ما يؤكد مرة جديدة عدم ثقتنا بالقضاء بسبب تدخل السلطة.

وتابعت: “القضاء حتى تاريخنا لم يجد “قصقوصة ورق” في ملف محاولة اغتيالي”. وأوضحت شدياق أنه “كي لا ينتهي مصير جريمة الرابع من آب كما الجرائم التي سبقت نطالب بتحقيق دولي ونطلق اليوم عريضة في هذا الشأن ونسعى ليوقع عليها أكبر قدر ممكن من المتضررين وأهالي الشهداء لترفع إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة”.

ولفتت إلى أننا “نسعى إلى تأمين 10 آلاف توقيع لرفعها إلى الأمين العام وسيكون هناك 3 طرق للتوقيع الأولى وهي فرق للمتطوعين في مراكز ground 0 سيزورون كبار السن مع ملء التفاصيل الثانية عبر اتصال أو إرسال رسائل واتساب لتحديد موعد بين الطرفين والثالثة هي بالتوجه إلى خيمنا”.

وقالت: “من دون تحقيق دولي لا يمكن أن نعرف طرف خيط واحد من الحقيقة وقد بدأت الضغوط للافراج عن بعض الأشخاص في ملف التحقيق”.