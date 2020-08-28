لبنان | “آب اللهّاب” في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ 60 دقيقة

يحمل آخ شهر آب موجة حرّ ملحوظة، إذ ترتفع الحرارة في الأيام المقبلة نسبياً خصوصاً على الساحل.

في السياق، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل، وملحوظ في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة:

طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر تدريجيا بدءا من يوم غد السبت بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر خلال الأيام المقبلة. معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل: من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل.

تنبيه من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية خلال موجة الحر وننصح بالإكثار من شرب الماء وعدم التعرض لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، كما يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل، وملحوظ في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع خطر اندلاع الحراءق في المناطق الحرجية.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع ( فوق معدلاتها الموسمية) والشعور بالحر الشديد خاصة في الداخل مع بقاء خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

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– الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29 °م.

الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,08 ساعة غروب الشمس: 19,11.