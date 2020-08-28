لبنان | “الأمن العام” أشرف على استلام المازوت من منشآت طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 11:29 صباحًا

أشرفت المديرية العامة للأمن العام على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس.

وقالت في بيان أصدرته عبر “تويتر”:

“في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 27/08/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالإشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس،

ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية. بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /4.402.501/ ليتر من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء”.