لبنان | “الأمن العام” يفتح الحدود الثلاثاء والخميس أمام اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:11 صباحاً - منذ 37 دقيقة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 01/09/2020 و 03/09/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم.

وجاء في البيان الذي نشرته عبر “تويتر”:

“استناداً الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 01/09/2020 و 03/09/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم

-(ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان”.