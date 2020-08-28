لبنان | “عشائر عرب خلدة” تستنكر: الحادث في عهدة الجيش والقضاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:11 صباحاً - منذ 52 دقيقة

استنكرت “عشائر عرب خلدة” الاعتداء الغاشم الذي أصابها اليوم على أيدي الظلاميين”.

ووضعت “هذا الحادث في عهدة الجيش والقضاء”. كما طالبت “توقيف المرتكبين القتلة المعروفين بالاسم من القاصي والداني، وعليه سوف يكون للحديث صلة”.

وجاء في البيان الكامل لـ”عشائر عرب خلدة”:

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أصدرت “عشائر عرب خلدة” بيانا، أشارت فيه إلى أنه “في أسوأ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يمر فيها لبنان، وعشية تفجير عاصمته بيروت ومرفئها، وفي أمس ما نحن بحاجة إلى تكاتف وتضامن لتأكيد حيادية لبنان ونأيه عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية”، أقدمت عناصر من حزب الله على ارتكاب مجزرة آثمة في حق مجموعة من شباب عرب خلدة، وذلك بإطلاق النار عليهم أثناء تجمعهم في حيهم (حي العرب)، ما أدى إلى استشهاد شابين وجرح عدد آخر، ما دفع بشباب العشائر العربية مكرهين إلى الدفاع عن كرامتهم ورد هذا الإعتداء عنهم”.

وأكدت أنها “كانت ولا تزال وستبقى متجذرة في خلدة و في كل لبنان منذ مئات السنين، فإنها في الوقت ذاته تعتبر نفسها مكونا أساسيا في المجتمع اللبناني، وداعما تاريخيا لدولة القانون والمؤسسات والجيش اللبناني، وهذا ما يفسر حرصها الدائم على السلم الأهلي في لبنان طالما الأمر لا ينتقص من كرامتها”.

واستنكرت “هذا الإعتداء الغاشم الذي أصابها اليوم على أيدي الظلاميين”، واضعة “هذا الحادث في عهدة الجيش والقضاء”، طالبة “توقيف المرتكبين القتلة المعروفين بالإسم من القاصي والداني، وعليه سوف يكون للحديث صلة”.