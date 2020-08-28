لبنان | سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 08:12 صباحاً - منذ 22 ثانية الدولار أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 28/8/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية أضف إلى ذلك الانفجار المشين الذي ضرب مرفأ العاصمة. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 75% من قيمتها في خطوة لم يشهدها لبنان من قبل.

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