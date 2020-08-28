لبنان | عبدالله: الوحدة الوطنية مهما كانت هشة… خط أحمر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 08:12 صباحاً - منذ 27 دقيقة

اعتبر النائب بلال عبد الله أنه “يكفينا مصائب الانهيار الاقتصادي والمالي ونتائج فاجعة المرفأ، وتداعيات كورونا، فلنحفظ السلم الأهلي، والاستقرار الداخلي، ولنضع حدا لهذا السلاح المتفلت، المنتشر ببن ايدي الناس، ولتضرب القوى الأمنية بيد من حديد، كل مخل بالامن ومتعد وقاتل.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “الوحدة الوطنية، مهما كانت هشة… خط أحمر”. وكما في كل يوم، يعيش اللبناني رعب وخوف على المصير يومياً، والأسوأ أن الدولة لا يشعر ولا تكنّ.

وفي حادثة أمس التي أرعبت نفوس اللبنانيين، اهتزّ الأمن عند مدخل بيروت الجنوبي نتيجة إشكالات مسلحة بعثت على الخوف من نشوب فتنة مذهبية.

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وفيما تساءل كثيرون عن الجهة التي تحاول دفع البلاد الى الفتنة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد، تسارعت الاتصالات في مختلف الاتجاهات لإنهاء تلك الاشكالات التي حصلت بين عرب خلدة و”حزب الله” نتيجة خلاف على تعليق شعارات ورايات دينية لمناسبة ذكرى عاشوراء.

وقد أسفرت عن قتيلين وعدد من الجرحى في الوقت تدخلت قوة من الجيش ومنعت الظهور المسلّح في المنطقة.

وقرابة العاشرة والنصف ليلاً أفيد عن وقف إطلاق النار في ظل ما تسرّب عن اتصالات أجراها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بقيادتي “المستقبل” و”حزب الله” انتهَت الى سحب مسلّحي عرب خلدة من الشوارع وأسطح المباني وانكفائهم الى وسط الاحياء السكنية.

فيما انسحب عناصر “حزب الله” الى خارج المنطقة، وعزّز الجيش اللبناني انتشاره بوحدات من المغاوير لِيسود ليلاً هدوء حذر.