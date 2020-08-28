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لبنان | الجيش: قتيلان في إشكال خلدة وتوقيف 4 أشخاص

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 1:09 صباحًا

قيادة الجيش

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه انه “بتاريخه وقع إشكال في منطقة خلدة قرب سوبر ماركت رمال بين أشخاص من عرب خلدة وعدد من سكان المنطقة على خلفية رفع راية لمناسبة عاشوراء، وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

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وعلى الفور تدخلت وحدات الجيش الموجودة في المنطقة لضبط الوضع وإعادة الهدوء كما تمّ اتخاذ إجراءات امنية مكثفة واستقدام تعزيزات عسكرية وتسيير دوريات مؤللة.

وعلى خلفية الاشكال أوقف الجيش أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية، وتجري ملاحقة باقي المتورطين في الاشكال لتوقيفهم.

وعلى صعيد آخر، قامت وحدات الجيش بإعادة فتح الطرقات التي تمّ إقفالها في مناطق خلدة والناعمة وقصقص والحيصة –عكار”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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