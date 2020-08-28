لبنان | ديوان العشائر العربية: خلدة عاصمة العشائر ولن نقف مكتوفي الايدي بعد الان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 11:55 مساءً

تعقيباً على الأحدث المؤلمة التي شهدتها منطقة خلدة مساء اليوم، صدر “ديوان العشائر العربية في لبنان” بيانا جاء فيه التالي:

“طالما قدمنا تصاريح كعشائر عرب، لعدم جرنا الى حرب الشارع، وحذرنا مرارا وتكرارا من مجموعات(…) تابعة ل (حزب الله) والتي تعمل بدورها على رمي الفتن بين اهل الساحل طامعين في السيطرة عليه. وحذرنا من المس بالعشائر ولكن من دون جدوى”.

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إن خلدة عاصمة العشائر وليست بسهلة لتقع ضحية لأفراد مسلحين يشوهون سمعة اشرف الناس… لم ولن نرضى بإهدار دمائنا ونحن نشاهد القتلة يستمتعون بتشويه سمعتنا”.

لسنا إرهابيين لكننا لن نقف مكتوفي الايدي بعد الأن، وقاتل شهيد الغدر الطفل حسن زاهر غصن سينال جزاءه قانونيا وعشائريا. فالساحل ليس ساحة لتصفية حساباتكم”.

عشائر خلدة لم تتهاون مع المحتل، ولم تسرق بطولات غيرها… والتاريخ الذي حرفتموه لا يعطيكم حق التملك. فخط الساحل لن يخضع لأعلامكم وراياتكم الكاذبة، ولسنا المحكمة الدولية لننتظر حقنا، نحن نار ونحرق من يعبث معنا”.