لبنان | مستشفى طرابلس الحكومي يسجل 27 اصابة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 14 دقيقة

أصدر مستشفى طرابلس الحكومي ، تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا/ Covid-19، اليوم ويبين التقرير بالأرقام، الحالات الموجودة في مناطق العزل داخل المستشفى. وأظهر التقرير ما يلي:

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى، للمتابعة: 27

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى : 9.

Advertisements

عدد الحالات المشتبه بها : صفر.

عدد الحالات الإيجابية، التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفاءها سريريا، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6.

الحالات التي تم نقلها من مستشفيات أخرى : 1.