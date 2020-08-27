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لبنان | مستشفى طرابلس الحكومي يسجل 27 اصابة بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 14 دقيقة
مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى طرابلس الحكومي

أصدر مستشفى طرابلس الحكومي ، تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس / Covid-19، اليوم ويبين التقرير بالأرقام، الحالات الموجودة في مناطق العزل داخل المستشفى. وأظهر التقرير ما يلي:

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى، للمتابعة: 27

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى : 9.

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عدد الحالات المشتبه بها : صفر.

عدد الحالات الإيجابية، التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفاءها سريريا، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6.

الحالات التي تم نقلها من مستشفيات أخرى : 1.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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