لبنان | إتحاد أبناء العشائر العربية ناشد قيادة الجيش التدخل لوقف الاشتباك في خلدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 9:34 مساءً

ناشد إتحاد أبناء العشائر العربية في لبنان قيادة الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية وخصوصاً اللواء عباس إبراهيم التدخل لوقف الاشتباك في خلدة.

وقال الاتحاد في بيان: “نحمل القيادة السياسية مسؤولية ما يحصل الأن ؛ بالأمس طالبنا قيادة الحزب واليوم نتوجه لقيادة الحزب والحركة ؛ مناطق العشائر والعشائر العربية في لبنان لن تكون مرتعاً لتوجيه رسائلكم السياسية ونحملكم مسؤولية كل قطرة دم واحدة تسقط من العشائر. كنا وما زلنا تحت سقف القانون، كنتم وما زلتم خارج القانون كنا وما زلنا مع الدولة ومؤسساتها. كنتم وما زلتم مع الدويلة وهدم مؤسسات الدولة كنا مع سلاح الدولة وحولتم سلاح المقاومة لسلاح طائفي وميليشيوي. نحن رفضنا السلاح لمصلحة بناء الدولة ولمصلحة الجيش اللبناني لن يكون السلاح بعيدا عن متناول يدنا أوقفوا تشبيحكم قبل خروج الامور عن السيطرة لأننا لن نتوجه للمناشدة بعد اي خرق جديد العشائر العربية في لبنان ليس لدينا ما نخسره ولسنا شركاء بالسياسة معكم”.

وكانت “الوكالة الوطنية للاعلام” قد اكدت سقوط قتيلين نتيجة الأشكال الذي حصل في منطقة خلدة هما ح.م.غصن من أبناء العشائر العربية في منطقة خلدة، و م.هدوم من الجنسية السورية.

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وجرح ايضا ثلاثة اشخاص هم: إ.ع. غصن وم. غصن وج.غصن.

ولا تزال وحدات الجيش، التي استقدمت الى المنطقة، تعمل على تطويق وحصر الأشكال منعا لتفلت الوضع.

ولايزال الوضع متوترا في المنطقة، ويقوم الجيش بالعمل على تطويق الاشكال واقفال الطريق حفاظا على سلامة المواطنين.

وناشدت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، قيادة الجيش اللبناني للتدخل السريع في الإشكال الحاصل في منطقة خلدة طلعة “الرمّال”، وطالبت بوضع نقطة ثابتة ومعزّزة للجيش في المحلّة.