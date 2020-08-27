لبنان | بالفيديو: إحراق مبنى شلبي الذي يوجد بداخله تعاونية رمال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 9:33 مساءً تعاونية رمال تجدد اطلاق النار في محيط سوبر ماركت رمال، ولا يزال الوضع في منطقة خلدة – دوحة عرمون متوترا جراء الاشكال المتجدد، على خلفية تعليق رايات دينية واعلام حزبية، بين جهات ومناصرين حزبيين، وبين “العرب” من سكان المنطقة. وأقدم شبان على إحراق مبنى شبلي الذي يتواجد بداخله تعاونية رمال وسط غضب عارم في المنطقة.

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