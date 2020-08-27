لبنان | سلامة: احتياط البنك المركزي من العملة الصعبة يبلغ 19.5 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 8:34 مساءً

أبلغ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي “رويترز” أن “المصارف اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 بالمئة بنهاية شباط 2021 سيتعين عليها الخروج من السوق”.

Advertisements

وأوضح سلامة خلال حديثه أن تلك المصارف ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي وأن الودائع ستصان لأنه لن يكون “وضع إفلاس”. وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادرالسوق.

وقال إن “احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار”.

وتابع أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية وأن لبنان “ليس بصدد تعويم العملة”.