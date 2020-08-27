لبنان | هذه المعلومات الأمنية الأولى حول إشكال خلدة

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آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 8:17 مساءً
خلدة
كشفت معلومات أمنية أن التوتر في خلدة كان سائدا منذ الصباح الى أن اندلعت في الفترة المسائية وجاءت على خلفية تعليق راية عاشورائية. حيث أشارت المعلومات الى سقوط قتيلين حتى الساعة أحدها من آل غصن وآخر من التابعية السورية، إضافة الى 5 جرحى.
ونفت مصادر امنية تطور الإشكال إلى مناطق أخرى مؤكدة أن الاشكال ما زال محصورا في خلدة. وتحدثت المعلومات عن محاولات لقطع الطريق في منطقة الناعمة.
وطوق الجيش الإشكال وسيّر دوريات في منطقة خلدة وقد تمّ توقيف اربعة اشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية وتجري ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.