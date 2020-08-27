لبنان | الجميل لـ tv5 monde: لم يعد بإمكاننا الاستمرار في قبول سيطرة حزب الله الذي يقرر في كل السياسات الاستراتيجية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 07:33 مساءً - منذ 54 دقيقة

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب السابق سامي الجميل في حديث لمحطة TV5 Monde وردا على سؤال حول سبب استقالة كتلة الكتائب من مجلس النواب، قال الجميل: “نحن نعتبر أن البرلمان الحالي يتألف بغالبيته من أحزاب مسؤولة عن ايصال البلاد إلى ما هي عليه اليوم على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولا الى الانفجار الأخير في المرفأ”.

وأضاف: “نحن، كمعارضة، نعتبر أنه ليس لدينا أي وسيلة لتغيير أي شيء من داخل البرلمان، لذلك فضلنا أن ننأى بأنفسنا كليا عن هذه الطبقة السياسية ونكمل العمل إلى جانب الحراك التغييري، لاننا نعتبر ان البرلمان الحالي فقد شرعيته وقد حان الوقت للعودة إلى اللبنانيين ليقرروا بأنفسهم، من خلال انتخابات نيابية مبكرة، ليتاح لهم محاسبة السياسيين والمساهمة بالاتيان بمجموعة جديدة ترغب فعلا بالتغيير، فلم يعد بإمكاننا الاستمرار في قبول سيطرة كل من حزب الله وهذا الكارتيل السياسي الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم”.

وردا على سؤال، قال رئيس الكتائب: “نحن نعتبر أن ما سمي بالتسوية السياسية عام 2015 جعل حزب الله ينجح في الاستيلاء على المؤسسات من خلال صفقة أبرمها مع معظم الأحزاب السياسية، باستثنائنا.

وفي المقابل أعطت هذه الطبقة السياسية لحزب الله الضوء الأخضر وبطاقة مجانية ليقرر في كل السياسات الاستراتيجية الى جانب بشار الاسد وايران، الامر الذي أدى إلى عزل لبنان عن المجتمع الدولي والعربي”.