لبنان | بالفيديو: قتيلان اثر إشكال بين “حزب الله” و”حركة أمل” مع عرب خلدة والسبب راية عاشورائية!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 07:33 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 7:31 مساءً

إشكال جديد وقع في خلدة قرب سوبر ماركت “رمّال” على خلفية رفع راية عاشورائية بين مجموعة من عرب خلدة ومؤيدين لحركة امل وحزب الله، حيث تخلل الاشكال اشتباك مسلح، ادى الى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

ولايزال الوضع متوترا في المنطقة، ويقوم الجيش بالعمل على تطويق الاشكال واقفال الطريق حفاظا على سلامة المواطنين.

وناشدت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، قيادة الجيش اللبناني للتدخل السريع في الإشكال الحاصل في منطقة خلدة طلعة “الرمّال”، وطالبت بوضع نقطة ثابتة ومعزّزة للجيش في المحلّة.