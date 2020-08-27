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آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 7:31 مساءً
اشكال خلدة
إشكال جديد وقع في خلدة قرب سوبر ماركت “رمّال” على خلفية رفع راية عاشورائية بين مجموعة من عرب خلدة ومؤيدين لحركة امل وحزب الله، حيث تخلل الاشكال اشتباك مسلح، ادى الى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
ولايزال الوضع متوترا في المنطقة، ويقوم الجيش بالعمل على تطويق الاشكال واقفال الطريق حفاظا على سلامة المواطنين.
وناشدت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، قيادة الجيش اللبناني للتدخل السريع في الإشكال الحاصل في منطقة خلدة طلعة “الرمّال”، وطالبت بوضع نقطة ثابتة ومعزّزة للجيش في المحلّة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: قتيلان اثر إشكال بين “حزب الله” و”حركة أمل” مع عرب خلدة والسبب راية عاشورائية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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