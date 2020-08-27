لبنان | 60 شاحنة لبنانية مبردة ما زالت عالقة عند الحدود الاردنية

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شاحنات لبنانية عالقة عند الحدود الأردنية
لا زالت 60 شاحنة لبنانية مبردة لليوم الـ 18 عالفة عند الحدود الأردنية بدون أي توضيح يذكر من الجانب الأردني حيث لا زالت الشاحنات في أماكنها.
ورفع المزارعون والمصدرون واصحاب الشاحنات المبردة الصوت حيال إقفال السلطات الاردنية حدودها البرية امامهم، وحتى اليوم لم تلقي صرختهم اذان صاغية، بل تفاقم الوضع سوء.
وترك إقفال الحدود الاردنية آثار سلبية ليس فقط علي الشاحنات وإنما تسبب ايضا بكساد الإنتاج الزراعي مما دفع المصدرون والمزارعين لرفع الصوت ومطالبة الحكومة اللبنانية بالتدخل لإنقاذ الشاحنات.
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