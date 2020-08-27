لبنان | ابو شرف عرض مع الشنقيطي مساعدة الاطباء المتضررين والسبل الآيلة لمواجهة وباء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 06:17 مساءً - منذ 59 دقيقة

زار نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، يرافقه عضوا خلية الازمة في النقابة الدكتور دريد عويدات والدكتور ناجي صعيبي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي، بحضور مديرة البرامج في المنظمة الدكتورة أليسار راضي.

وأوضح بيان للنقابة، أن “المجتمعين بحثوا في طرق التنسيق والتعاون المتعلقة بحاجات لبنان الاستشفائية والطبية. وتوافق الفريقان على ان لبنان ليس في حاجة الى مستشفيات ميدانية ولا الى اطباء وممرضات، ففي لبنان ما يكفي من المستشفيات ذات الجودة العالية والاطباء والممرضات ذوي الكفاءة، بل الى مساعدات مالية ومعدات طبية بالدرجة الاولى”.

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وأكد ابو شرف على “أهمية دعم الجسم الطبي والاستشفائي والتمريضي الذي تعرض لاضرار جسيمة جراء انفجار مرفأ بيروت المدمر، وضرورة مساعدته بشكل فاعل للنهوض طبيا واجتماعيا من هذه الكارثة، وخصوصا الاطباء الذين تعرضوا لضرر جسدي يمنعهم من العمل جزئيا او كليا أو فقدوا أحد اعضاء جسدهم، تجنبا لخطورة هجرة الاطباء والممرضات”. وهنا شددت الشنقيطي على “ضرورة التواصل مع البنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لهؤلاء الاطباء المتضررين والعمل لحفظ حقوقهم”.

وأكدت على “ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية وخصوصا اللجنة الدولية للصليب الاحمر والصليب الاحمر اللبناني والجيش اللبناني ووزارة الصحة لتوزيع المساعدات التي تصل الى لبنان على المستشفيات المتضررة أولا، واشراك كل الجهات المعنية من منظمة الصحة العالمية ونقابة الاطباء وغيرها في توزيع هذه المساعدات كي لا تحصل الجهة ذاتها على نفس المساعدات الطبية والمعدات الاستشفائية من مصادر متعددة”.

ولفت البيان الى أن “المجتمعين تطرقوا ايضا، الى السبل الآيلة لمجابهة وباء كورونا وضرورة العمل على تجهيز المستشفيات الحكومية خصوصا، للعناية بمرضى كورونا، وهذا ما فعلته منظمة الصحة العالمية سابقا عندما ساعدت مستشفى رفيق الحريري الحكومي وجاءت النتائج ايجابية وجيدة”.