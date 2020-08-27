لبنان | بوغدانوف خلال لقائه أبو زيد حث على عقد طاولة حوار في بعبدا وإبقاء لبنان بعيدا عن أي تدخل أجنبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 06:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

زار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد موسكو حيث التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وعرض معه لآخر المستجدات في المنطقة.

وبعد اللقاء أعلن أبو زيد أن “المحادثات مع بوغدانوف تمحورت حول التطورات الإقليمية، لا سيما في العراق وسوريا، وتداعياتها المحتملة على لبنان”.

فيما شدد بوغدانوف على “أهمية إبقاء لبنان بعيدا عن أي تدخل أجنبي ، وحث على عقد طاولة حوار في بعبدا بهدف الحفاظ على الأمن والسلام في البلد”.