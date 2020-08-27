لبنان | دياب: لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع هذه التحديات الكبيرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 14 دقيقة

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على ضرورة تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على التعامل مع هذه التحديات الكبيرة في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان، على كل المستويات، الاجتماعية والمعيشية والمالية والصحية.

وقال حسن في بيان عبر “تويتر”: “هناك ضرورة قصوى لوجود حكومة فاعلة وقادرة على التعامل مع هذه التحديات الكبيرة، خصوصاً مع تداعيات الكارثة التي أصابت لبنان جراء الانفجار في مرفأ بيروت”.

وأضاف: “إن الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان لا تسمح بإهدار أي وقت”. وأكد أن فالمطلوب، وبسرعة، حكومة تتّخذ القرارات التي تعالج الأزمات الكبيرة، بدءاً من إعادة إعمار ما تهدّم من بيروت ومروراً بمواجهة وباء كورونا وصولاً إلى الأزمات المالية والاجتماعية والمعيشية.

وطالب استكمال ورشة الإصلاحات التي أطلقتها هذه الحكومة ونفّذت منها بنوداً عديدة، إضافة إلى متابعة ملف التفاوض مع صندوق النقد.