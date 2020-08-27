كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة وزارة الداخلية اصدرت وزارة الداخلية تعميماً يتعلق بتعديل مواعيد فتح واقفال المؤسسات الصناعية والتجارية. ومن ضمن التعديلات يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات بين الساعة العاشرة مساء لغاية السادسة فجرا من كل يوم. للاطلاع على التعميم: تعديل مقررات وزارة الداخلية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الداخلية” تعدّل مواعيد فتح واقفال المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.