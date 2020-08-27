لبنان | المجذوب: هدفنا الأساس الانطلاق بالعام الدراسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 3:37 مساءً

أوضح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أننا “تعلّمنا المحنة التي نمرّ بها المحبّة التي يجب أن نتحلّى بها على أمل أن نحبّ بلدنا”.

وقال المجذوب في حديث تلفزيوني: “نحن بانتظار التطوّرات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا ولكن هدفنا الأساس هو الانطلاق بالعام الدراسي وقد يكون ذلك عن بُعد إن اقتضى الأمر”.

قرّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فتح جميع دور الحضانة ابتداء من الاثنين 31 آب مجدداً تماشياً من مقررات لجنة متابعة تدابير “كورونا”.

وذلك شرط أن تتابع دور الحضانة تطبيق ارشادات وتعاميم وزارة الصحة لجهة الاجراءات الخاصة بدور الحضانة في ظل جائحة كورونا.

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في سياق متصل، رفع المجلس الأعلى للدفاع انهاء الى مجلس الوزراء باعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتبارا من تاريخ 31/8/2020 ولغاية 31/12/2020.

وطلب الى وزير الصحة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل الى قرار بفتح اجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام.

ويواصل عدّاد إصابات كورونا ارتفاعه في لبنان، مع تسجيل 561 إصابة جديدة أمس. ولا يزال خطر الوباء يضغط على القطاع الصحي، بعدما امتلأت المستشفيات بالمرضى والإزدياد في أعداد الوفيات.

وفيما تواصلت حملات الفحوص في المناطق تابعت البلديات إجراءات الوقاية واتخذت تدابير إضافية لوقف تفشي الوباء بعد اكتشاف حالات بالجملة بينها 52 إصابة في طرابلس، ومنها استمرار العزل والإقفال والتشديد على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات بالحجر ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.