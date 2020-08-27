لبنان | تمديد مفعول براءة الذمة الصادرة عن صندوق الضمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 7 دقائق

مدّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي براءة الذمة الصادرة عن الصندوق والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 حزيران 2020 ضمنا و 30 كانون الأول 2020 ضمنا، (بما فيها براءات الذمة التي سبق ومدد مفعولها لغاية 30 حزيران 2020).

وجاء في بيان وزعته مديرية العلاقات العامة، في الصندوق: “نظرا للظروف الحالية والإستثنائية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى عدم قدرة المؤسسات على تسديد الإشتراكات بصورة منتظمة.

وحرصا منه على إستمرارية عمل هذه المؤسسات وعدم صرف الأجراء، سعى مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق واللجنة الفنية، وبجهود معالي وزير العمل الى صدور المرسوم رقم 6036 تاريخ 23 كانون الأول 2019 الذي قضى بتمديد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 أيلول 2019 و 28 شباط 2020 ضمنا إلى 29 شباط 2020.

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وتبعا، لذلك كان قد أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 628 تاريخ 26 كانون الأول 2019 التي قضت بتمديد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 أيلول 2019 و 28 شباط 2020 ضمنا إلى 29 شباط 2020.

وحيث أن مفعول هذه المذكرة قد إنتهى بتاريخ 29 شباط 2020،

وحيث أنه جرى تمديد العمل بالمرسوم المذكور أعلاه بصدور المرسوم 6217 تاريخ 30 آذار 2020، وبالتالي جرى تمديد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 ايلول 2019 و 28 شباط 2020 ضمنا إلى 30 حزيران 2020 ضمناً بموجب المذكرة الإعلامية رقم 633 تاريخ 3 نيسان 2020.

وحيث أنه وبصورة خاصة بعد حادثة إنفجار مرفأ بيروت وما ترك من تداعيات على كافة الصعد: الإجتماعية، الإقتصادية والمالية مما زاد في عدم قدرة المؤسسات على تسديد الإشتراكات بصورة منتظمة ما استدعى صدور المرسوم رقم 6896 تاريخ 26 آب 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27 آب 2020، والذي قضى بتمديد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 حزيران 2020 ضمنا وتاريخ 30 كانون الأول 2020 ضمنا إلى 31 كانون الأول 2020.

وبناء عليه، أصدر المدير العام الدكتور كركي المذكرة الإعلامية رقم 643 تاريخ 27 آب 2020 قضى بموجبها ما يلي:

تمدد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 حزيران 2020 ضمنا و 30 كانون الأول 2020 ضمنا، ( بما فيها براءات الذمة التي سبق ومدد مفعولها لغاية 30 حزيران 2020 إستنادا إلى المرسومين 6036 تاريخ 23 كانون الأول 2019 والمرسوم 6217 تاريخ 30 آذار 2020 المعدل بالمرسوم 6230 تاريخ 1 نيسان 2020)، إلى 31 كانون الأول 2020”.