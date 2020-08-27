لبنان | حسن يدحض الشائعات: لا صفقات في الـVentilator مع شركات اجنبية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 3 دقائق

أعلن وزير الصحة العامة البدء باستقبال مرضى كورونا في مستشفى “سان جورج” الحدت التابع لمستشفى الرسول الأعظم.

واضاف: “للاسف الشديد، اود القول اليوم بكلمة التخلي وهي قليلة، عن تردد بعض المؤسسات الاستشفائية وسأبدأ بالخاصة لاقول ان الاستثمار ليس دائما ماديا، بل الاستثمار يمكن ان يكون بانقاذ البشر، او يمكن ان يكون الاستثمار بالحفاظ على الوطن او على البشر، ولا يجب ان تكون المعايير المادية من الاولويات، ولكن ليكن استثمارنا بصحة الانسان وبصحة الوطن.

ان ما نراه عند بعض المستشفيات هو غير مبرر اطلاقا، لانه لا يجوز الاستثمار فقط للربح في الايام العادية، لكن في الايام العصيبة والصعبة يجب ان نفكر اننا نستثمر وكما قلت للحفاظ على صحة الوطن”.

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وتابع: “أما عن المستشفيات الحكومية، فأقول لبعض المترددين، ان لا يتكلوا على بعض الاصوات السلبية التي تجعلهم يتراجعون او يترددون بفتح ابوابهم لاستقبال المرضى، نحن في ظل حال الطوارئ والتعبئة العامة يوجد ضوابط واجراءات قانونية من الممكن ان نلجأ اليها عند التخلف او عند التخلي، وانا من خلال هذه المبادرة المسؤولة والانسانية بامتياز، ادعو كل المؤسسات الاستشفائية الى تلقف الفرصة للاجر والثواب في خدمة الانسان وصحته”.

ووجه حسن رسالتين للاعلام المغرض والمضلل وقال: اولا ليس هناك من صفقات، ويحكى اليوم في الاعلام عن صفقة قامت بها وزارة الصحة في موضوع الVentilator مع شركات اجنبية، ونحن كل ما اشتريناه من Ventilator اشتريناه من خلال قرض البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية، ليس هناك من صفقات، اما ما يحكى عن Ventilator محلي وبجودة عالية فاننا بانتظار السرتيفيكيت من معهد البحوث وانتهاء المرحلة الاخيرة لكي نتمكن بعدها من شرائها وذلك وفق المعايير والضوابط الرسمية والطبية”.

وتابع: “اما النقطة الثانية، ماذا تريد المستشفيات المترددة، وأين نقصر كوزارة صحة عامة وكل ما هو مرتبط بالوزارة أنجز، أكان بالنسبة لمستحقات 2019 او بالنسبة لتجاوزات من عام 2010 الى عام 2019 أو بتعديل تسعيرة السرير اليومي، اذا كان Regular او ICU كذلك فاننا “عملنا اللازم”، اضافة الى ذلك كل كتاب يصلنا من مؤسسة استشفائية حكومية او خاصة، نحوله الى قيادة الجيش لكي يحصلوا على مساعدات في هذه الظروف الصعبة”.