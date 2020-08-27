لبنان | دولار مزيف في قبضة الأمن

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توقيف
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كل من: ق. ق. (مواليد عام 1985، لبناني)، وح. م. (مواليد عام 1992، لبناني) بجرم ترويج كمية من الدولارات الأميركية المزيّفة، وضخّها في السوق اللبنانية.
بتفتيشهما، ضُبِط بحوزتهما أوراقاً نقديّة مزيّفة بقيمة 14400 دولار أميركي.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بالتحضير لترويج العملة المزيفة في الأسواق اللبنانية، وأنهما استحصلا على المبلغ المزيّف من بلدة بريتال مقابل مبلغ 4800 دولار من العملة الأميركية الصحيحة.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
وجاء في البيان:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات ترويج العملة المزيّفة وتوقيف أفرادها، وبناءً على معلومات توافرت لهذه الشعبة، حول قيام عصابة بالتحضير لترويج كمية من الدولارات الأميركية المزيّفة، وضخّها في السوق اللبنانية، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة.
وبنتيجة المتابعة، توصّلت هذه القطعات إلى تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم:
– ق. ق. (مواليد عام 1985، لبناني)
– ح. م. (مواليد عام 1992، لبناني)
بتاريخ 21-8-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بعملية نوعية ومتزامنة في بلدة عين قانا –النبطية.
بتفتيشهما، ضُبِط بحوزتهما أوراقاً نقديّة مزيّفة بقيمة 14400 دولار أميركي.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بالتحضير لترويج العملة المزيفة في الأسواق اللبنانية، وأنهما استحصلا على المبلغ المزيّف من بلدة بريتال مقابل مبلغ 4800 دولار من العملة الأميركية الصحيحة.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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