لبنان | حسن يعلن إعادة فتح دور الحضانة ابتداءً من الإثنين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 12 دقيقة

قرّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فتح جميع دور الحضانة ابتداء من الاثنين 31 آب مجدداً تماشياً من مقررات لجنة متابعة تدابير “كورونا”.

وذلك شرط أن تتابع دور الحضانة تطبيق ارشادات وتعاميم وزارة الصحة لجهة الاجراءات الخاصة بدور الحضانة في ظل جائحة كورونا.

في سياق متصل، رفع المجلس الأعلى للدفاع انهاء الى مجلس الوزراء باعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتبارا من تاريخ 31/8/2020 ولغاية 31/12/2020.

وطلب الى وزير الصحة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل الى قرار بفتح اجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام.

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ويواصل عدّاد إصابات كورونا ارتفاعه في لبنان، مع تسجيل 561 إصابة جديدة أمس. ولا يزال خطر الوباء يضغط على القطاع الصحي، بعدما امتلأت المستشفيات بالمرضى والإزدياد في أعداد الوفيات.

وفيما تواصلت حملات الفحوص في المناطق تابعت البلديات إجراءات الوقاية واتخذت تدابير إضافية لوقف تفشي الوباء بعد اكتشاف حالات بالجملة بينها 52 إصابة في طرابلس، ومنها استمرار العزل والإقفال والتشديد على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات بالحجر ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأعلن حسن أس، ان لبنان دخل في الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد، وسجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس، 561 إصابة رفعت العدد الإجمالي لحالات كورونا في لبنان إلى 14238، فيما سجلت حالة وفاة واحة رفعت عدد حالات الوفاة منذ 21 شباط الماضي إلى 139.

وانقسمت إصابات أمس بين 557 محلية و4 إصابات بين الوافدين عبر المطار.