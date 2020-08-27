لبنان | تعميم من “المركزي” لمساعدة المتضررين من انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 44 دقيقة مصرف لبنان أصدر مصرف لبنان تعميم عن القرار الوسيط رقم 13261 تاريخ 26-8-2020 المتعلق بتعديل القرار الأساس رقم 13254 تاريخ 6-8-2020 (مساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت) المرفق بالتعميم الأساسي 152. للاطلاع على التعميم: تعميم من مصرف لبنان

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